Lavoro agile, siglato l'accordo interconfederale Cifa-Confsal (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – Stipulato da Cifa e Confsal l'Accordo Interconfederale Nazionale per la Regolamentazione del Lavoro Agile. Per la prima volta le aziende troveranno nei Ccnl di Cifa e Confsal il giusto riferimento per introdurre e gestire lo smart working, oltre lo stato emergenziale. Partendo dai risultati dell'Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il futuro, arricchiti da un'attenta analisi della normativa di riferimento e dalla disamina di best practice, l'Accordo si rivolge a tutte le imprese che applicano i Ccnl sottoscritti da Cifa e Confsal.

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro agile Le mostre al Macro di Roma diretto da Luca Lo Pinto ...contrapporre a un'idea un po' statica e polverosa di collezione museale quella " viceversa " agile ... Il lavoro è un gioiello, ha contenuti urban ma toni sorprendentemente mitici. Il taglio quasi gotico ...

Smart working, tra accordi virtuosi e aziende in ritardo: quasi 3 milioni di lavoratori restano alla finestra per il dopo - emergenza Con il decreto Milleproroghe le deroghe per il lavoro agile sono state estese al 30 aprile. Si moltiplicano le intese per definire le modalità anche ...

Lavoro agile: linee guida settore assicurativo 7GrammiLavoro Pesaro Città Creativa Unesco: “modello cultura” come contrasto alla pandemia “La notizia della possibile riapertura dei teatri dal 27 marzo è una grandissima opportunità da cogliere” così il vicesindaco e assessore alla Bellezza di Pesaro Daniele Vimini sull’annuncio fatto dal ...

Michele Pavone, Scrum Master Riascolta Michele Pavone, Scrum Master di I lavori di domani in pillole. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

