La Mano felice e Il Castello del Principe Barbablù in onda su Rai 5

La Mano felice e Il Castello del Principe Barbablù è l'opera che apre la prima settimana di Marzo di RAI 5. Si tratta di una scena teatrale divisa in due atti e appartiene al novero delle opere di Bartók. La versione proposta è quella che nel 2018 ha visto impegnata la regia di Stefano Ricci, ed è stata messa in scena al Teatro Massimo dandola in prima visione Tv. A Ad occuparsi della direzione d'orchestra è il maestra ungherese Gregory Vajda. Come cast e personaggi vedrai il basso Gabor Bretz, che prende parte ad entrambe le opere, il mezzosoprano Atala Schöck. Per gli attori ci sono Giuseppe Sartori e Piersten Leirom, un gruppo di performers e il Coro del Teatro Massimo diretto da Piero Monti

