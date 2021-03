Fiorello: "Io e Ama siamo inseparabili. Neanche Renzi riuscirebbe a dividerci” (Di lunedì 1 marzo 2021) “Nessuno di voi si può lamentare del cast. Amadeus è riuscito a mettere insieme Willie Peyote e Orietta Berti. E’ come se in un Governo ci fossero Lega e Pd”. A modo suo, Fiorello irrompe nella conferenza stampa di presentazione del festival al via domani. Un festival strano che “comunque andrà non si potrà dimenticare. Sono onorato di esserci e con Ama cercheremo di mettere il nostro impegno per regalare serate spensierate. Riguardando le immagini dell’anno scorso, ci siamo resi conto che l?80% delle gag non erano preparate. Così stavolta non abbiamo preparato nulla e se poi non ci viene niente, saremo fottuti. Ma siamo inseparabili, Neanche Renzi riuscirebbe a separarci”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) “Nessuno di voi si può lamentare del cast. Amadeus è riuscito a mettere insieme Willie Peyote e Orietta Berti. E’ come se in un Governo ci fossero Lega e Pd”. A modo suo,irrompe nella conferenza stampa di presentazione del festival al via domani. Un festival strano che “comunque andrà non si potrà dimenticare. Sono onorato di esserci e con Ama cercheremo di mettere il nostro impegno per regalare serate spensierate. Riguardando le immagini dell’anno scorso, ciresi conto che l?80% delle gag non erano preparate. Così stavolta non abbiamo preparato nulla e se poi non ci viene niente, saremo fottuti. Maa separarci”.

