Sci alpino | Filippo Della Vite | “Felicissimo del mio risultato | onestamente non me l’aspettavo”

Leggi su oasport

(Di sabato 27 febbraio 2021) Sono bastate quattro gare aper raccogliere i primi punticarriera nella Coppa del Mondo 2020-2021 di scimaschile. Il talentuoso diciannovenne azzurro ha disputato quest’oggi una grande prova, qualificandosi per la seconda manche e poi recuperando la bellezza di 12 posizioni, che gli hanno consentito di chiudere il gigante di Bansko a ridossotop15, in 16ma piazza. Il giovane sciatore nostrano ha fatto segnare addirittura il secondo miglior tempo assoluto nella seconda run, alle spalle del solo Stefan Hadalin. “Sonodel mio, sinceramente non me. Sono riuscito ad interpretare bene la pista e il tracciato, anche se naturalmente i migliori sono molto più avanti. Io ...