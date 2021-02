Ciclismo | Dagnoni su morte Milone | ‘ci sono problemi di sicurezza negli allenamenti’

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb. – (Adnkronos) – “Il tema dellaè molto attuale, da dividere in allenamento e gara. Si fa molto nella seconda, ma ciancoraallenamenti”. Lo dice il presidente della Feder, Cordiano, sul tema dellaricordando ladi Giuseppe, il 17enne del Team Nibali coinvolto in un incidente stradale. “Ho insistito molto nel mio programma con l’impiantistica, perché consente di allenarsi inin ambienti non trafficati, al giorno d’oggi c’è molto traffico e anche un corridore rispettoso può essere a rischio”, aggiungealla presentazione del Giro d’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

