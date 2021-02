Sottosegretari, Draghi nel pantano: i 5Stelle attestati su “quota 11”. La Lega ne vuole più del Pd (Di martedì 23 febbraio 2021) Cinquestelle in preda alla disperazione, Pd dilaniato, Lega all’attacco e Forza Italia incontentabile. Benvenuti nel magico sottobosco del sottogoverno pullulante di aspiranti Sottosegretari. C’è poco da fare, e il premier Draghi dovrà farci il callo: la politica ha le sue liturgie e i suoi bilancini. Aver creduto di poterli cavalcare sull’onda dell’autorevolezza personale si sta rivelando una pia illusione. I partiti organizzano incontri su incontri, discettano di quote, pesi, equilibri. Ma i conti non tornano mai. I Cinquestelle, ad esempio: pretendono di confermare i 22 tra viceministri e Sottosegretari del Conte-bis dopo aver perso per strada oltre trenta parlamentari. «Fanno fede i numeri della fiducia», è il mantra di Palazzo Chigi. Il governo Draghi non decolla Meglio di Crimi non sta certo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Cinquestelle in preda alla disperazione, Pd dilaniato,all’attacco e Forza Italia incontentabile. Benvenuti nel magico sottobosco del sottogoverno pullulante di aspiranti. C’è poco da fare, e il premierdovrà farci il callo: la politica ha le sue liturgie e i suoi bilancini. Aver creduto di poterli cavalcare sull’onda dell’autorevolezza personale si sta rivelando una pia illusione. I partiti organizzano incontri su incontri, discettano di quote, pesi, equilibri. Ma i conti non tornano mai. I Cinquestelle, ad esempio: pretendono di confermare i 22 tra viceministri edel Conte-bis dopo aver perso per strada oltre trenta parlamentari. «Fanno fede i numeri della fiducia», è il mantra di Palazzo Chigi. Il governonon decolla Meglio di Crimi non sta certo ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette , rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Attesa per le decisioni di Draghi su… - HuffPostItalia : Sottosegretari, Draghi lascia mano libera ai partiti. Che s'incartano - SecolodItalia1 : Sottosegretari, Draghi nel pantano: i 5Stelle attestati su “quota 11”. La Lega ne vuole più del Pd… - RosadiMaggio18 : RT @rosanna_vespoli: Una buona notizia...#Draghi...Dopo il FALLIMENTO dell #UE, e’ NECESSARIO ACCELERARE e PRODURRE i #vaccini in ITALIA. #… - SteAlbamonte : Voci di Palazzo vogliono i partiti in grande confusione sui #sottosegretari. Poi mettiamoci anche, che sui giornali… -