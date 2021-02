In Australia tornano le notizie su Facebook (Di martedì 23 febbraio 2021) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Nei prossimi giorni Facebook ripristinerà la condivisione delle notizie sul suo portale in Australia dopo essere finalmente arrivato a stringere un accordo commerciale con il governo di Canberra. Nel frattempo in Europa Microsoft sta collaborando con lo European publishers council, un’associazione di categoria del mondo editoriale, per trovare una soluzione simile. La situazione in Australia Settimana scorsa, a sorpresa, Menlo Park ha deciso di bloccare la condivisione delle notizie sui feed degli utenti Australiani prendendo in contropiede Canberra, dopo che il ministro del tesoro Josh Frydenberg, solo qualche giorno prima aveva annunciato un accordo con Google e Facebook, per remunerare ... Leggi su wired (Di martedì 23 febbraio 2021) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Nei prossimi giorniripristinerà la condivisione dellesul suo portale indopo essere finalmente arrivato a stringere un accordo commerciale con il governo di Canberra. Nel frattempo in Europa Microsoft sta collaborando con lo European publishers council, un’associazione di categoria del mondo editoriale, per trovare una soluzione simile. La situazione inSettimana scorsa, a sorpresa, Menlo Park ha deciso di bloccare la condivisione dellesui feed degli utentini prendendo in contropiede Canberra, dopo che il ministro del tesoro Josh Frydenberg, solo qualche giorno prima aveva annunciato un accordo con Google e, per remunerare ...

HDblog : Facebook, tornano le news in Australia. Accordo raggiunto col govero - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Tornano le notizie su #Facebook in #Australia. Trovato l'accordo per modificare la proposta di legge (ancora in discus… - giornalettismo : Tornano le notizie su #Facebook in #Australia. Trovato l'accordo per modificare la proposta di legge (ancora in di… -