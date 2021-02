Pomezia | Di Lorenzo Irbm attacca | «Accanimento sul vaccino AstraZeneca? Dà fastidio perché costa troppo poco»

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Torna a parlare Piero Di, presidente e amministratore delegato di, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Leggi anche:, Di) fa chiarezza su: «Al 100% impedisce ospedalizzazione e terapia intensiva», Disul: «Taglio della fornitura? Ecco come stanno le cose» «Questa storia che non arrivano le dosi è diventata insopportabile –ha affermato Di– Ho cercato di far capire che quando si parla di produzione dinon si parla di produzione di saponette, ...

Vaccino Astrazeneca, Di(pres. Irbm): "C'è un 7% in meno di dosi che sarà reintegrato. Entro la fine di marzo saranno consegnate 5 milioni di dosi. Nella penultima consegna c'erano più dosi di quelle che ...Piero Di, presidente e amministratore delegato di Irbm, è intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta", condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel ...“Questa storia che non arrivano le dosi di AstraZeneca è diventata insopportabile. A parte che manca il 7% e non il 15%, ma la prossima volta cercheremo di integrare. Ricordo solo che nella penultima ...Il presidente dell'Irbm Pomezia attacca: "Le polemiche? Strumentali. Ci vedono male perché il nostro vaccino costa poco. Dosi in ritardo? Vi dico come è andata..." ...