Lolita Lobosco | stasera in tv arriva la serie gialla con Luisa Ranieri e i suoi tacchi 12

zazoomblog : Le Indagini di Lolita Lobosco su Rai 1 domenica 21 febbraio la nuova fiction con Luisa Ranieri - #Indagini #Lolita… - antoniogenna : TV – Su Rai 1 al via “Le indagini di Lolita Lobosco” --> - cheTVfa : #LuisaRanieri è il vicequestore #LolitaLobosco nella nuova serie di #Rai1. Intervistata da “Oggi”, presenta il suo… - cheTVfa : #LuisaRanieri: 'La mia #LolitaLobosco sexy e contemporanea. Ma nessuna competizione con #Montalbano' - parlo88 : Anche io quando vivevo in Italia dovevo fare i conti con un nome imbarazzante come quella che si chiama Lolita Lobosco. -

Ultime Notizie dalla rete : Lolita Lobosco

BergamoNews.it

Per la prima serata in tv, domenica 21 febbraio su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction "Le indagini di" , con Luisa Ranieri. Verrà proposto l'episodio dal titolo "La circonferenza delle arance": il vicequestoretrasferita da Legnano a Bari, sua città natale, si deve ...Cast e personaggi de Le Indagini disono pronti a debuttare domani sera su Rai1 con Luisa Ranieri protagonista. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di parlare della nuova fiction che alcuni hanno già ribattezzato come l'...Si può essere autorevoli e prese sul serio al lavoro senza rinunciare alla propria femminilità? La risposta ce la dà stasera in tv Lolita Lobosco. La nuova serie in 4 puntate che va in onda su Raiuno ...Luisa Ranieri ritorna in tv (dal 21 febbraio su Raiuno) con la fiction «Le indagini di Lolita Lobosco», tratta dai gialli tinti di rosa di Gabriella Genisi e prodotta dal marito Luca Zingaretti ...