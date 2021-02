Il Granada ha perso contro l’Huesca ultimo in classifica (Di domenica 21 febbraio 2021) I partigiani di Gattuso, gli irriducibili, quelli che capiscono di pallone, i vecchi giornalisti che sparavano a zero su chi, mesi fa, aveva annusato veramente il pericolo di una debacle tanto vigorosa, dall’alto del loro sapere calcistico, seduti alla destra dei padri di Coverciano, assoluti e indefessi cortigiani kantiani di pane e morale, saprebbero in due righe assurgere al ruolo di maestri umili per spiegare al sottoscritto, emerito incapace di comprendere il giuoco del calcio, comme cazzo si fanno a cambiare due difensori prima di un corner? La colpa è del figlio di Ancelotti? Il Granada ha preso tre goal dalla corazzata Huesca ultima in classifica (3-2). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) I partigiani di Gattuso, gli irriducibili, quelli che capiscono di pallone, i vecchi giornalisti che sparavano a zero su chi, mesi fa, aveva annusato veramente il pericolo di una debacle tanto vigorosa, dall’alto del loro sapere calcistico, seduti alla destra dei padri di Coverciano, assoluti e indefessi cortigiani kantiani di pane e morale, saprebbero in due righe assurgere al ruolo di maestri umili per spiegare al sottoscritto, emerito incapace di comprendere il giuoco del calcio, comme cazzo si fanno a cambiare due difensori prima di un corner? La colpa è del figlio di Ancelotti? Ilha preso tre goal dalla corazzata Huesca ultima in(3-2). L'articolo ilNapolista.

