Ascoli-Salernitana interrotta: malore per Dziczek, paura in campo (Di sabato 20 febbraio 2021) E' stata interrotta la partita tra Ascoli e Salernitana, valida per la 24esima giornata del campionato di Serie B. La competizione entra sempre più nel vivo e le due squadre sono in lotta per obiettivi completamente diversi: la Salernitana per la promozione in Serie A, l'Ascoli per evitare la retrocessione. Dominio della squadra ospite che si era portata sul doppio vantaggio grazie alla doppietta messa a segno da Tutino nei primi 24 minuti. Nel finale la partita è stata interrotta. Il motivo? Un malore per il calciatore Dziczek, crollato in campo. Necessario l'intervento dell'ambulanza. L'articolo CalcioWeb.

