Agguato a Giugliano: arrestato 27enne pregiudicato (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la giornata di ieri il sostituto procuratore Fabio Sozzio ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per R.M. di 27 anni per il tentato omicidio risalente allo scorso 28 ottobre. Lo scorso 28 ottobre, a Giugliano in Campania, ha sparato diversi colpi d’arma da fuoco contro un ventunenne di Melito (Napoli) che viaggiava a bordo di una Fiat Panda, raggiunta dai proiettili in più punti della carrozzeria: è quanto hanno scoperto gli investigatori della Polizia di Stato di Giugliano-Villaricca che ieri hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli Nord su richiesta del sostituto procuratore Fabio Sozzio a un pregiudicato di 27 anni, R.M., accusato di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. L’uomo era già stato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la giornata di ieri il sostituto procuratore Fabio Sozzio ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per R.M. di 27 anni per il tentato omicidio risalente allo scorso 28 ottobre. Lo scorso 28 ottobre, ain Campania, ha sparato diversi colpi d’arma da fuoco contro un ventunenne di Melito (Napoli) che viaggiava a bordo di una Fiat Panda, raggiunta dai proiettili in più punti della carrozzeria: è quanto hanno scoperto gli investigatori della Polizia di Stato di-Villaricca che ieri hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli Nord su richiesta del sostituto procuratore Fabio Sozzio a undi 27 anni, R.M., accusato di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. L’uomo era già stato ...

