"Una macchina da guerra, dovevano fargli una statua". Casalino, sviolinata a Conte: fin dove si spinge pur di difenderlo (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'uscita di Giuseppe Conte da Palazzo Chigi verrà ricordata non solo per gli applausi da parte dei dipendenti della Presidenza del Consiglio ma anche per le lacrime del suo portavoce Rocco Casalino. "Lui ha il dono di arrivare al cuore e questo lo renderà diverso da tutti i presidenti del Consiglio - ha detto il giornalista riferendosi all'ex premier in un'intervista al Corriere della Sera -. Quest'ultimo anno con la pandemia è stato molto faticoso, un livello di stress pazzesco. E quando Conte è uscito la commozione ha colpito tutto il palazzo". Casalino, tra l'altro, ha anche dichiarato di credere molto in Conte e nel suo futuro: "Non credo che sarà presto dimenticato. Il video del suo addio ha incassato su Facebook un milione di like, numeri pazzeschi che non fa nessuno al mondo.

