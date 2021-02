Morto in ospedale Domenico Proto, il tabaccaio investito pochi giorni fa (Di domenica 14 febbraio 2021) Non ce l’ha fatta Domenico Proto il tabaccaio 46enne investito nell’intersezione di via Mauritania in zona Appio Latino a Roma da un 60enne alla guida di una smart. Il conducente, subito dopo l’incidente, è rimasto sul posto ed ha allertato i soccorsi. Sottoposto ai dovuti test, è risultato negativo. Domenico era stato trasportato in ospedale d’urgenza in codice rosso, ed è rimasto in stato di coma per due giorni, per poi arrendersi definitivamente. Sul web i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti: “C’era lui con il suo sorriso e la sua educazione, ogni volta che entravo. Davvero da ammirare”, scrive Flavia. E poi: “Ti ho visto giovedì e abbiamo scherzato insieme rimarrai sempre nel mio cuore”, Giuseppe. “Ora sarai al fianco di tua mamma“, scrivono in tanti. ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Non ce l’ha fattail46ennenell’intersezione di via Mauritania in zona Appio Latino a Roma da un 60enne alla guida di una smart. Il conducente, subito dopo l’incidente, è rimasto sul posto ed ha allertato i soccorsi. Sottoposto ai dovuti test, è risultato negativo.era stato trasportato ind’urgenza in codice rosso, ed è rimasto in stato di coma per due, per poi arrendersi definitivamente. Sul web i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti: “C’era lui con il suo sorriso e la sua educazione, ogni volta che entravo. Davvero da ammirare”, scrive Flavia. E poi: “Ti ho visto giovedì e abbiamo scherzato insieme rimarrai sempre nel mio cuore”, Giuseppe. “Ora sarai al fianco di tua mamma“, scrivono in tanti. ...

