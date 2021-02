La Francia fa sul serio e piazza un colpo da Slam | vince 15 - 13 in Irlanda

(Di domenica 14 febbraio 2021) Laha sconfitto per 15 - 13 l'a Dublino nel match che ha chiuso la seconda giornata del Sei Nazioni di rugby. Un successo che permette alla squadra del c.t. Fabien Galthie di restare ...

Gazzetta_it : #rugby #SeiNazioni #IrlandaFrancia 13-15 La #Francia fa sul serio e piazza un colpo da Slam a Dublino - massi130170 : @giuslit Il suo appunto di ieri è illuminante. Andare a sbattere i pugni sul tavolo non serve a nulla ma cercare al… - 57Isamaria : RT @Animal_Genocide: #francia: Cagnetta incatenata giorno e notte sul balcone: e il suo padrone ride. La cagnetta di 5 mesi viveva sul balc… - Paesedellanima : RT @Animal_Genocide: #francia: Cagnetta incatenata giorno e notte sul balcone: e il suo padrone ride. La cagnetta di 5 mesi viveva sul balc… - LucaFrassineti : RT @Animal_Genocide: #francia: Cagnetta incatenata giorno e notte sul balcone: e il suo padrone ride. La cagnetta di 5 mesi viveva sul balc… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia sul

La Gazzetta dello Sport

Prima dell'intervallo una difesa scorretta da terra manda di nuovo alla piazzola Jalibert che firma il 10 - 3quale si va al riposo. Errori ? Lasfiora subito la meta alla prima azione ...di Stefano Belli} FINE PRIMO TEMPO Il primo tempo di Irlanda -si è conclusopunteggio di 3 - 10 in favore dei bleu di Galthié che prima dell'intervallo sono riusciti a ribaltare la ...La Juventus potrebbe subire il soprasso per un calciatore decisamente importante sul calciomercato. Ecco tutte le ultime novità ...La vittoria è andata alla norvegese Tiril Echkoff, che dunque concede il bis, e che nel corso della gara si è alternata più volte in testa alla classifica con la francese Chevalier-Bouchet. Nell'ultim ...