Prada Cup | Luna Rossa vola | avanti 2-0

Leggi su funweek

(Di sabato 13 febbraio 2021)nel vento leggero e in quello più sostenuto, con punte di 20 nodi vicino al limite stabilito dalle regole di regata: si chiude con un netto e meritato 2-0 la prima giornata di battaglia contro Ineos UK per decidere chi sfiderà i neozelandesi all’America’s Cup. Nella prima regata il vantaggio sugli inglesi è stato di quasi un minuto e mezzo, complice sia un errore in partenza degli uomini di Ben Ainslie sia la scelta del campo destro di regata per mantenere la precedenza mure a dritta negli incroci, nella seconda -più combattuta- il vantaggio è stato di 26 secondi all’arrivo. “La prima prova -è il report del team italiano- è iniziata con qualche minuto di ritardo a causa del vento troppo leggero sul campo che si è stabilizzano sugli 8-10 nodi in pochi minuti. Alle 16.19 parte la regata con vento in aumento da ...