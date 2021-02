Draghi annuncia la squadra di Governo. Domani il giuramento (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mario Draghi ha sciolto la riserva sulla composizione del nuovo Consiglio dei Ministri. Riconfermati Franceschini, Di Maio, Speranza e Lamorgese Mario Draghi ha annunciato la lista dei Ministri che formano la nuova squadra di Governo. Tante le novità e alcune riconferme. Domani mattina, alle ore 12:00 si terrà il giuramento nella Salone delle Feste del Quirinale in una formula ristretta per le norme anti-covid. Non saranno previsti i parenti dei ministri e nemmeno la stampa, che parteciperà in formato streaming. Lista dei Ministri: Ministri senza Portafoglio: On. Federico Dincà, Rapporti con il Parlamento Dott. Vottorio Colao, Innovazione tecnologica e Transizione digitale On. Renato Brunetta, Pubblica amministrazione On. Maria Stella Gelmini, Affari generali e ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Marioha sciolto la riserva sulla composizione del nuovo Consiglio dei Ministri. Riconfermati Franceschini, Di Maio, Speranza e Lamorgese Mariohato la lista dei Ministri che formano la nuovadi. Tante le novità e alcune riconferme.mattina, alle ore 12:00 si terrà ilnella Salone delle Feste del Quirinale in una formula ristretta per le norme anti-covid. Non saranno previsti i parenti dei ministri e nemmeno la stampa, che parteciperà in formato streaming. Lista dei Ministri: Ministri senza Portafoglio: On. Federico Dincà, Rapporti con il Parlamento Dott. Vottorio Colao, Innovazione tecnologica e Transizione digitale On. Renato Brunetta, Pubblica amministrazione On. Maria Stella Gelmini, Affari generali e ...

MediasetTgcom24 : Governo, Mario Draghi accetta l'incarico e annuncia i ministri #GovernoDraghi - La7tv : #omnibus 'Da ora in poi non parlerò più a nomee del MoVimento', così Alessandro Di Battista in diretta su Facebook… - Linkiesta : L’armata gialloverde si consegna a #Draghi, ora la guerra è proprio finita. I Cinquestelle dicono sì al governo su… - danyrossoverde : Governo, Draghi scioglie la riserva e annuncia i ministri: Franceschini alla Cultura, Cartabia alla Giustizia, Fran… - mimmogammella2 : RT @debora_ergas: #Governo 23 ministri tra cui 8 donne #Draghi scioglie la riserva e annuncia i ministri: Franceschini alla Cultura, Cartab… -