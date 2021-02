Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 febbraio 2021)9 FEBBRAIOORE 19:35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE A NORD DELLA CAPITALE, PERMANGONO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE A SUD DELLA CAPITALE SI SEGNALANO CODE SULLA COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE E’ ATTIVO FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. SONO 14 LE LINEE “S”, NELLE FASCE ORARIE 7-10 E 16-19 CON UNA FREQUENZA DI 7 MINUTI DAL LUNEDI AL ...