Con Draghi, ma senza la Lega. La commedia farsesca del Pd (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb – Il governo Draghi è cosa loro, questo è il concetto. E i quattrini del Recovery plan (meno rispetto a quanto dicono e spalmati su diversi anni) idem. Stiamo assistendo a un’ulteriore parte delle commedia messa in scena dal Pd, il quale, dopo aver perduto per sua stessa ammissione le elezioni politiche del 2018, oggi, tre anni dopo, sgomita ferocemente per intestarsi l’autorità del nascituro governo. Ed è il riassunto degli ultimi anni, forse decenni, dell’Italia, in cui imperversa un ceto politico post comunista che ha come unico obiettivo la presa e il mantenimento del potere, sganciandosi da qualsiasi aspetto ideologico poiché di ideologia, da quelle parti, non ve ne è più. L’alternativa cui si stringono attorno costoro è il mantenimento presso di sé dello scettro, ossia la possibilità di influire così tanto da rendere superflue le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb – Il governoè cosa loro, questo è il concetto. E i quattrini del Recovery plan (meno rispetto a quanto dicono e spalmati su diversi anni) idem. Stiamo assistendo a un’ulteriore parte dellemessa in scena dal Pd, il quale, dopo aver perduto per sua stessa ammissione le elezioni politiche del 2018, oggi, tre anni dopo, sgomita ferocemente per intestarsi l’autorità del nascituro governo. Ed è il riassunto degli ultimi anni, forse decenni, dell’Italia, in cui imperversa un ceto politico post comunista che ha come unico obiettivo la presa e il mantenimento del potere, sganciandosi da qualsiasi aspetto ideologico poiché di ideologia, da quelle parti, non ve ne è più. L’alternativa cui si stringono attorno costoro è il mantenimento presso di sé dello scettro, ossia la possibilità di influire così tanto da rendere superflue le ...

