Abusi sessuali su bambine, condanna esemplare per un sociologo del Casertano (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Una punizione esemplare, ben oltre la richiesta. Il collegio, presieduto dal giudice De Girolamo ha fissato in 12 anni la condanna per un sociologo di Piedimonte Matese, accusato di Abusi sessuali nei confronti di minori. Dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere è venuta fuori una pena superiore di 4 anni rispetto a quanto chiesto. Accolte le tesi dei difensori delle parti civili, gli avvocati Sasso, Maiorano e Amato, nei confronti dell'imputato difeso dall'avvocato Alfano. L'uomo, un 66enne, avrebbe abusato, dal 2015 al 2018, di bambine che si recavano presso la sua abitazione ad Alife per svolgere i compiti. Simulazione di rapporti o visione di materiale spinto in alcuni casi, in un altro, invece, avrebbe portato a compimento un atto ...

