Anticipazioni DayDreamer puntata giovedì 11 febbraio 2021

(Di lunedì 8 febbraio 2021)11– I dubbi di Sanem: Sanem ha dei dubbi in merito al matrimonio con Can, ma quest’ultimo è più determinato che mai. Di conseguenza le propone di sposarla senza far sapere nulla a nessuno. In questo modo eviteranno inutili convenevoli da parte delle loro famiglie. Sanem è dubbiosa, ma alla fine si rende conto che il loro amore è più forte di ogni ostacolo. L'articolo News Programmi Tv.

Ledella soap turca" Le ali del sogno . Le nuove puntate della serie con Can Yaman e Demet Özdemir , andranno in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:35. Inoltre, ...Mentre Can e Sanem cercano un modo per annunciare le loro nozze alle rispettive famiglie, Leyla e Emre si sposano lasciando tutti a bocca aperta.Un matrimonio improvviso condizionerà i prossimi eventi di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Convinti del fatto che le loro rispettive famiglie ostacoleranno l’unione, Leyla Aydin (Oznur Serceler) ed Emr ...Nelle prossime puntate di DayDreamer Can e Sanem sentiranno crescere sempre di più la voglia di non stare l'uno lontano dall'altro. Intanto il desiderio di Aziz, di farli riavvicinare, porterà delle g ...