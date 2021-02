“Mamma non c’è più” Piange in carcere il figlio della coppia scomparsa (Di domenica 7 febbraio 2021) Il ritrovamento dopo aver svuotato il fiume Adige, del cadavere di Laura Perselli. Ora si cerca il marito Peter Neumar. Il caso del delitto di Bolzano si fa sempre più cupo ed intricato dopo il ritrovamento allo svuotamento del fiume Adige del corpo di Laura Perselli, la donna scomparsa insieme al marito Peter Neumair il 4 gennaio. Per l’omicidio è al momento in carcere il figlio della coppia, Benno Neumair, che da parole del suo legale però, è risultato sconcertato alla notizia del ritrovamento del cadavere della madre e non riesce più a fare nulla nei giorni. Secondo il suo legale infatti avrebbe reagito dicendo: “Non sono stato io, mia Mamma non c’è più”. LEGGI ANCHE >>> Omicidio Bolzano, il dubbio sull’estraneità ai fatti di ... Leggi su chenews (Di domenica 7 febbraio 2021) Il ritrovamento dopo aver svuotato il fiume Adige, del cadavere di Laura Perselli. Ora si cerca il marito Peter Neumar. Il caso del delitto di Bolzano si fa sempre più cupo ed intricato dopo il ritrovamento allo svuotamento del fiume Adige del corpo di Laura Perselli, la donnainsieme al marito Peter Neumair il 4 gennaio. Per l’omicidio è al momento inil, Benno Neumair, che da parole del suo legale però, è risultato sconcertato alla notizia del ritrovamento del cadaveremadre e non riesce più a fare nulla nei giorni. Secondo il suo legale infatti avrebbe reagito dicendo: “Non sono stato io, mianon c’è più”. LEGGI ANCHE >>> Omicidio Bolzano, il dubbio sull’estraneità ai fatti di ...

