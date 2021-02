Gattuso: «Quando non hai tempo di allenarti, fai questi errori nella costruzione da dietro» (Di domenica 7 febbraio 2021) In conferenza stampa Gattuso ha espresso gli stessi concetti già esternati in tv. Con qualche aggiunta sulla costruzione da dietro. Diamo meriti al Genoa ma abbiamo fatto tutto noi, creato tanto e regalati due gol. Nel calcio bisogna fare gol, recriminare non serve. Non esistono più gli allenamenti, si gioca ogni tre giorni, e la costruzione dal basso porta a questi errori. Il primo gol lo avete visto: punizione nostra, Demme gioca all’indietro, Maksimovic voleva giocare al portiere e abbiamo subito la rete. Il secondo gol uguale. Questo succede Quando non puoi lavorare su determinati giri palla. Quando hai poco tempo, paghi anche questo. Manolas? Non so se recupererà per l’Atalanta, vedremo domani. Speriamo che non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) In conferenza stampaha espresso gli stessi concetti già esternati in tv. Con qualche aggiunta sullada. Diamo meriti al Genoa ma abbiamo fatto tutto noi, creato tanto e regalati due gol. Nel calcio bisogna fare gol, recriminare non serve. Non esistono più gli allenamenti, si gioca ogni tre giorni, e ladal basso porta a. Il primo gol lo avete visto: punizione nostra, Demme gioca all’in, Maksimovic voleva giocare al portiere e abbiamo subito la rete. Il secondo gol uguale. Questo succedenon puoi lavorare su determinati giri palla.hai poco, paghi anche questo. Manolas? Non so se recupererà per l’Atalanta, vedremo domani. Speriamo che non ...

