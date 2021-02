Formazioni Juventus-Roma | scelta a sorpresa tra i bianconeri

(Di sabato 6 febbraio 2021) Importanti novità diin casa, Cuadrado e De Ligt out nei, Djeko tra i giallorossi. Assenti Laper restare attaccata al treno scudetto, laper difendere il terzo posto,ufficiali con qualche. Tra inon partiranno dall’inizio Cuadrado e Di Ligt, mentre in casa giallorossa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

forumJuventus : #JuveRoma, oggi ore 18. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con Morata e Ronaldo in attacco. A centrocampo agiranno McKenni… - DiMarzio : #JuveRoma, le scelte ufficiali di Pirlo e Fonseca - SkySport : Le probabili formazioni di Juventus-Roma - juve_magazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Juventus-Roma: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - infoitsport : FORMAZIONI UFFICIALI Juventus-Roma, Serie A 2020/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni Juventus

(4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Mckennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Morata All: Pirlo Roma (3 - 5 - 2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, ...PROBABILISERIE A:ROMARoma dunque: Andrea Pirlo ha ormai le idee chiare sul suo 4 - 4 - 2 e vuole cambiare il meno possibile, ma sarà costretto a farlo in mezzo perché ...Solo un punto separa Juventus e Roma in classifica, con i giallorossi attualmente terzi davanti ai bianconeri. All’andata, i capitolini convinsero ma non vinsero, fermati sul pareggio dalla squadra ca ...16:41 - Come vi abbiamo anticipato ieri, questa è la formazione che dovrebbe scendere in campo: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan; Bor ...