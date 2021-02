Scontro Ibrahimovic-Lukaku, Mancini: “Non penso debbano squalificarli per mesi” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Sono cose che sono sempre capitate in campo e continueranno a capitare. L’arbitro li ha ammoniti, forse li poteva espellere ma la cosa finisce lì, ne abbiamo parlato fin troppo e non dobbiamo andare oltre. Non penso debbano squalificarli per mesi, l’arbitro era lì e ha deciso per il giallo. Se avesse sentito qualcosa di particolare penso avrebbe fatto qualcosa pero’ non so cosa si siano detti“. Così il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, commenta il duro Scontro verbale tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku che una settimana fa animò il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Ospite a ‘Tiki Taka’, Mancini ha detto la sua sulla stagione delle due milanesi: “L’Inter la vedo molto bene e ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) “Sono cose che sono sempre capitate in campo e continueranno a capitare. L’arbitro li ha ammoniti, forse li poteva espellere ma la cosa finisce lì, ne abbiamo parlato fin troppo e non dobbiamo andare oltre. Nonper, l’arbitro era lì e ha deciso per il giallo. Se avesse sentito qualcosa di particolareavrebbe fatto qualcosa pero’ non so cosa si siano detti“. Così il commissario tecnico della Nazionale, Roberto, commenta il duroverbale tra Zlatane Romeluche una settimana fa animò il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Ospite a ‘Tiki Taka’,ha detto la sua sulla stagione delle due milanesi: “L’Inter la vedo molto bene e ...

