Far parte della royal family «ha vantaggi e svantaggi». Parola di Mike Tindall (Di martedì 2 febbraio 2021) L’ex giocatore di rugby Mike Tindall è entrato ufficialmente nella royal family nel 2011, quando ha sposato Zara Phillips, figlia della principessa Anna e nipote quindi della regina Elisabetta. I due, già genitori di Lena Elizabeth, nata nel 2018, e Mia, sei anni, stanno per dare il benvenuto al terzo figlio. E Mike, in attesa di diventare di nuovo papà, intervistato da The Times ha ammesso che «far parte della famiglia reale britannica ha vantaggi e svantaggi»: «Sei sottoposto a pressioni incredibili. Valuti sempre con attenzione tutto quello che fai, anche se non tutto quel che fai ti viene imposto». Lui e Zara, però, hanno un vantaggio: «Siamo sempre andati d’accordo su ciò che è giusto per noi». Leggi su vanityfair (Di martedì 2 febbraio 2021) L’ex giocatore di rugby Mike Tindall è entrato ufficialmente nella royal family nel 2011, quando ha sposato Zara Phillips, figlia della principessa Anna e nipote quindi della regina Elisabetta. I due, già genitori di Lena Elizabeth, nata nel 2018, e Mia, sei anni, stanno per dare il benvenuto al terzo figlio. E Mike, in attesa di diventare di nuovo papà, intervistato da The Times ha ammesso che «far parte della famiglia reale britannica ha vantaggi e svantaggi»: «Sei sottoposto a pressioni incredibili. Valuti sempre con attenzione tutto quello che fai, anche se non tutto quel che fai ti viene imposto». Lui e Zara, però, hanno un vantaggio: «Siamo sempre andati d’accordo su ciò che è giusto per noi».

FinallyMario : #gfvip il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente anco… - OfficialASRoma : ??? “Sono entusiasta e onorato di entrare a far parte dell’#ASRoma” Benvenuto, Bryan! ?? - Ettore_Rosato : 76 anni fa per decreto si estendeva il diritto di voto alle #donne. Vedendo oggi al tavolo di maggioranza solo 2 d… - tuttocampo : Ludovica Pagani: Contentissima di far parte del nuovo progetto SerieA nel mondo eSport - mylordxerm : @lwtkvm beh Kim, letteralmente la maggior parte delle persone non pensano a quanto possa far male questo a louis e harry. -