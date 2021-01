Sci alpino, infortunio Sofia Goggia meno grave del previsto! I tempi di recupero (Di domenica 31 gennaio 2021) Secondo quanto aveva fatto sapere oggi la FISI, Sofia Goggia è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del super-G femminile che è stato annullato sulla pista tedesca di Garmisch a causa della nebbia. La campionessa olimpica bergamasca ha riportato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro e si è recata a Milano per essere sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica FISI. L’azzurra si è sottoposta ad una risonanza magnetica e ad una TAC, ma purtroppo l’esito è stato il seguente: frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. Nei prossimi giorni verranno valutati gli esatti tempi di recupero, intanto è già stato annunciato, ovviamente, che Sofia Goggia non prenderà parte ai Mondiali di Cortina ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Secondo quanto aveva fatto sapere oggi la FISI,è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del super-G femminile che è stato annullato sulla pista tedesca di Garmisch a causa della nebbia. La campionessa olimpica bergamasca ha riportato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro e si è recata a Milano per essere sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica FISI. L’azzurra si è sottoposta ad una risonanza magnetica e ad una TAC, ma purtroppo l’esito è stato il seguente: frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. Nei prossimi giorni verranno valutati gli esattidi, intanto è già stato annunciato, ovviamente, chenon prenderà parte ai Mondiali di Cortina ...

Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - Eurosport_IT : Dita incrociate per Sofia Goggia! ?????? #EurosportSCI - Gazzetta_it : In ansia per @goggiasofia, infortunata dopo una caduta su una pista turistica a Garmisch. Tutti gli aggiornamenti… - zazoomblog : Sci alpino infortunio Sofia Goggia meno grave del previsto! I tempi di recupero - #alpino #infortunio #Sofia… - Giovanni1962RM : RT @Eurosport_IT: ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire. Vogli… -