La vita felice (Di domenica 31 gennaio 2021) La vita " felice " Di Vincenzo Calafiore 31 Gennaio 2021 Udine A un certo momento della nostra vita ci si scopre ancora capaci di emozioni ed atteggiamenti che sembrano nuovi, ma che in realtà ci appartengono e sono connaturati come ogni nostra caratteristica genetica. Bisognerebbe avere più consapevolezza di sé e del rapporto con gli altri, per un'esistenza più ricca di valori umani, che certamente ci allontanano dalle sofferenze. Obiettivo principale nella vita di ogni essere umano è la ricerca della felicità: una tensione e non uno stato, che il più delle volte rimane tale proprio per la difficoltà dell'individuo nell'identificazione della felicità stessa con una condizione di appagamento proveniente dalla conquista delle cose semplici ma autentiche, banali, ma a cui è impossibile rinunciare, come la ...

