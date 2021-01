Inter-Benevento 4-0 | poker nerazzurro

(Di sabato 30 gennaio 2021) L’travolge ilper 4-0 nell’anticipo della prima giornata del girone di ritorno della Serie A. I nerazzurri sbloccano il risultato al 6? con l’autorete di Improta. Nella ripresa, Lautaro raddoppia al 57?. Al 67? e al 78? Lukaku va a segno due volte completando il. La vittoria consente alla formazione di Conte, relegato in tribuna per squalifica, di salire a 42 punti e di rimanere a 2 lunghezze dal Milan capolista. Funweek.

PAGELLEHANDANOVIC 6 Ilè troppo arrendevole e non gli fa mai paura. SKRINIAR 6.5 Le difficoltà della scorsa stagione per la difesa a tre sembrano ormai un lontano ricordo. RANOCCHIA 6 Fa ...L'risponde a Milan e Juventus e contro ilfa il proprio dovere con un 4 - 0 senza storie: i tre punti arrivano con una deviazione sfortunata (di Improta al 7' dopo una punizione di un ...Il tabellino di Inter - Benevento, partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 ...L'Inter di Conte batte il Benevento di Inzaghi per 4-0 e tiene il passo dei cugini del Milan che, nel pomeriggio, avevano battuto il Bologna.