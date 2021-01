Stati Uniti, Biden: ordinate altre 200 milioni di dosi del vaccino Pfizer e Moderna (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il neopresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato di aver ordinato altre 200 milioni di dosi del vaccino Pfizer e Moderna, da sommare alle 400 milioni acquistate in precedenza. L’ambizioso obiettivo della nuova amministrazione è vaccinare 300 milioni di americani (su una popolazione di circa 330 milioni di abitanti) entro la fine dell’estate. Un’iniziativa da “tempo di guerra”, ha spiegato Biden, per sconfiggere la pandemia e far ripartire l’economia. Per portare a casa il risultato, Biden vuole aumentare le dosi consegnate ogni settimana agli Stati: da 8,6 milioni a 10. “Questo consentirà ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il neopresidente degli, Joe, ha annunciato di aver ordinato200didel, da sommare alle 400acquistate in precedenza. L’ambizioso obiettivo della nuova amministrazione è vaccinare 300di americani (su una popolazione di circa 330di abitanti) entro la fine dell’estate. Un’iniziativa da “tempo di guerra”, ha spiegato, per sconfiggere la pandemia e far ripartire l’economia. Per portare a casa il risultato,vuole aumentare leconsegnate ogni settimana agli: da 8,6a 10. “Questo consentirà ...

ilpost : Biden ha rimosso il divieto di Trump per le persone transgender nelle forze armate statunitensi - Marcozanni86 : Per chi in #EU pensava che la presidenza #Biden non proseguisse sul 'Buy American' di #Trump e lenisse le tensioni… - Tg1Rai : Sport e orgoglio afro negli Stati Uniti. E' un fenomeno sui social l'esercizio della ginnasta #NiaDennis. Abilità t… - Lifefucksmedai1 : RT @Zbarskij: Pfizer ha concordato il prezzo del vaccino: prende 14,50 dollari a dose dall’Unione europea, 19,50 dollari dagli Stati Uniti,… - RItalia_N : @Agenzia_Italia Democratici corrotti, criminali e pedofili! Cercano di cancellare l'avversario politico, per questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Vaccini, Stati Uniti ed Europa alle prese con i ritardi delle case farmaceutiche Il Messaggero BlueBay, l’impatto della Presidenza Biden sui mercati emergenti

La nuova Amministrazione è generalmente percepita come una notizia positiva per i mercati emergenti, sulla base del fatto che probabilmente darà slancio al tema della globalizzazione, che ha sofferto ...

Come funzionano le elezioni in Italia: cosa succede in caso di voto

Cosa succede in caso di ritorno al voto: legge elettorale, seggi di Camera e Senato. Come funzionano le elezioni politiche in Italia ...

La nuova Amministrazione è generalmente percepita come una notizia positiva per i mercati emergenti, sulla base del fatto che probabilmente darà slancio al tema della globalizzazione, che ha sofferto ...Cosa succede in caso di ritorno al voto: legge elettorale, seggi di Camera e Senato. Come funzionano le elezioni politiche in Italia ...