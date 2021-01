NFL – Pillole di Conference Championship 2020-2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 26 gennaio 2021) La stagionedi NFL sta per volgere al termine. Mentre la maggior parte delle società comincia a preparare le mosse per la off season e il draft, le ultime quattro squadre rimaste in corsa si sono battute neidi AFC e NFC. Da questi due match, sono usciti i nomi delle due franchigie, che andranno a giocarsi l’appuntamento più importante della stagione. I Chiefs giocano per difendere il titolo e per vincere il secondo Super Bowl in due stagioni. I Buccaneers, sotto la guida di un Tom Brady capace di conquistare anche la NFC, rivogliono un Vince Lombardi, che manca in bacheca dalla stagione 2002.: è stata davvero una sconfitta? La stagione dei Bills si chiude a un passo dal traguardo più importante. ...