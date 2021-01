Coronavirus | ristori | 800 euro ai maestri di sci della Toscana

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Consiglio regionaleha stanziato 200milaper la categoria deidi sci, duramente colpiti dalla crisi economica in seguito alla pandemia Covid-19. Il sostegno di 800una tantum per il 2020 andrà ad ogni maestro di sci che lavora in modo continuativo nella regione e che sia iscritto all'albo professionale

Per far fronte agli effetti della diffusione del Covid-19, il legislatore ha aperto le porte del fondo ... per lo più precari o giovani coppie. Il Dl Ristori (137/2020), invece, ha prorogato il ...Coronavirus, le regioni che da Domenica cambiano colore. Da Domenica diverse regioni potrebbero cambiare colore in base agli ultimi dati raccolti dalla Cabina di Regia, il cui monitoraggio verrà effet ...