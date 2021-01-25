Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2021 ore 09:15 (Di lunedì 25 gennaio 2021) VIABILITA’ DEL 25 GENNAIO 2021 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA; PROSEGUENDO IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE PISANA E Roma-FIUMICINO, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA; SULLA STESSA Roma-FIUMICINO SEMPRE PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO TRA VIALE ISACCO NEWTON E LA COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN ENTRATA VERSO ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2021 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2021 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - rotaruchristina : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso sul Raccordo, tra Casilina e Appia - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Nomentana, tra SP23a-Poggio Fiorito e viale XXI Aprile. -
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