Slitta | ancora | la data della finale del GF Vip | la reazione dei concorrenti

Leggi su chedonna

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il GF Vip non terminerà a febbraio come stabilito in precedenza, dopo il secondo prolungamento, ed ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini in diretta. Ma come avranno reagito i? Questa quinta edizione del GF Vip sembra non voler finire più. In un primo momento, infatti, si era stabilito che lasarebbe dovuta andare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it