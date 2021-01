Ultime Notizie Roma del 23-01-2021 ore 14:10 (Di sabato 23 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale ritrovato l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura e le varianti inglese e Sudafrica c’è un allarme che arriva dal Regno Unito dal governo del premier Boris Johnson che ieri ha affermato che la cosiddetta variante inglese Non solo è più contagiosa del Ceppo originario ma potrebbe essere anche più mortale il suo ministro alla sanità ha parlato della variante sudafricana che potrebbe rivelare maggior Resistenza e vaccini ritardi ancora sulla consegna delle dosi di vaccino neanche astrazeneca nel distribuirà all’inizio meno del previsto Arcuri incontrato la cottura dello Stato per la richiesta di danni afiser lei ma prende contatto con Cina e Russia per le dosi di cena e sputnik nella capitale il sindaco Virginia raggi rimetti ancora una volta appunto la sua squadra di governo dopo aver ritirato le deleghe al vicesindaco ... Leggi su romadailynews (Di sabato 23 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ritrovato l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura e le varianti inglese e Sudafrica c’è un allarme che arriva dal Regno Unito dal governo del premier Boris Johnson che ieri ha affermato che la cosiddetta variante inglese Non solo è più contagiosa del Ceppo originario ma potrebbe essere anche più mortale il suo ministro alla sanità ha parlato della variante sudafricana che potrebbe rivelare maggior Resistenza e vaccini ritardi ancora sulla consegna delle dosi di vaccino neanche astrazeneca nel distribuirà all’inizio meno del previsto Arcuri incontrato la cottura dello Stato per la richiesta di danni afiser lei ma prende contatto con Cina e Russia per le dosi di cena e sputnik nella capitale il sindaco Virginia raggi rimetti ancora una volta appunto la sua squadra di governo dopo aver ritirato le deleghe al vicesindaco ...

Dopo l'autogol del Pirellone che ha portato la Regione in fascia rossa, la Lombardia torna zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con cui ...

Chiusura della ristorazione e crollo dei prezzi: centinaia di allevamenti a rischio nella Marca

TREVISO - Blocco delle vendite, chiusura della ristorazione e crollo dei prezzi: a rischio il destino di centinaia di stalle della provincia di Treviso e migliaia di posti di lavoro. A lanciare l’alla ...

