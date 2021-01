Milan Atalanta LIVE 0-1: Romero porta in vantaggio gli ospiti (Di sabato 23 gennaio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Milan e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Milan e Atalanta si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Atalanta 0-1 MOVIOLA 1’Partiti – Il primo pallone è del Milan. 2? Tiro di Ibrahimovic – Leao scambia con Ibra, la palla torna al centravanti svedese che solo davanti a Gollini tenta il tiro a giro fuori di un soffio. Il guardalinee aveva però segnalato fuorigioco in precedenza. 3? Tiro di Meité – l’ex granata sfiora la rete con un colpo di testa terminato alto sugli sviluppi di un corner. 7? Occasione per il Milan – ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1’Partiti – Il primo pallone è del. 2? Tiro di Ibrahimovic – Leao scambia con Ibra, la palla torna al centravanti svedese che solo davanti a Gollini tenta il tiro a giro fuori di un soffio. Il guardalinee aveva però segnalato fuorigioco in precedenza. 3? Tiro di Meité – l’ex granata sfiora la rete con un colpo di testa terminato alto sugli sviluppi di un corner. 7? Occasione per il– ...

