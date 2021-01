Hollywood: avrà più aiuti dall’amministrazione di Joe Biden? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Hollywood: avrà più aiuti? Ora che Joe Biden ha prestato giuramento come 46 ° presidente degli Stati Uniti, si prevede che la sua amministrazione presti un orecchio relativamente comprensivo alle preoccupazioni dell’industria cinematografica e televisiva statunitense. Cosa ha detto nel merito il presidente dell’IFTA? Ma Hollywood non avrà necessariamente la meglio su tutte le questioni. Con i democratici tradizionalmente amici di Hollywood alla Casa Bianca, “ci sono problemi che saranno risolti in modo diverso e situazioni che potrebbero o meno essere più comode”, ha detto Jean Prewitt, presidente e CEO dell’Independent Film & Television Alliance (IFTA). Schermo di recente. E ancora: “Ma il nostro settore impiega persone in ogni stato del paese, sia rosso che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 21 gennaio 2021)più? Ora che Joeha prestato giuramento come 46 ° presidente degli Stati Uniti, si prevede che la sua amministrazione presti un orecchio relativamente comprensivo alle preoccupazioni dell’industria cinematografica e televisiva statunitense. Cosa ha detto nel merito il presidente dell’IFTA? Manonnecessariamente la meglio su tutte le questioni. Con i democratici tradizionalmente amici dialla Casa Bianca, “ci sono problemi che saranno risolti in modo diverso e situazioni che potrebbero o meno essere più comode”, ha detto Jean Prewitt, presidente e CEO dell’Independent Film & Television Alliance (IFTA). Schermo di recente. E ancora: “Ma il nostro settore impiega persone in ogni stato del paese, sia rosso che ...

