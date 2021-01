Rally Montecarlo 2021, inizia la stagione con il consueto aperitivo tra le strade del Principato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Signore e signori, Mesdames et Messieurs, siamo ufficialmente ai nastri di partenza del celeberrimo Rallye Automobile Montecarlo che, come consuetudine, apre la stagione del Rally. Il Mondiale 2021, quarantanovesima edizione della storia, si annuncia quanto mai interessante ed intensa. Dopo un 2020 stravolto dalla pandemia con una serie infinita di gare cancellate o rinviate, gli organizzatori hanno provato ad allestire un calendario davvero ricco che prevede la cifra record di 12 appuntamenti. Il primo dell’elenco, come detto, sarà quello che si correrà attorno al Principato più famoso del mondo. Un esordio come sempre molto complicato per un tracciato che alterna scenari molto diversi tra loro, con le notturne in montagna che presenteranno i consueti scenari tra ghiaccio e neve ai ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Signore e signori, Mesdames et Messieurs, siamo ufficialmente ai nastri di partenza del celeberrimoe Automobileche, come consuetudine, apre ladel. Il Mondiale, quarantanovesima edizione della storia, si annuncia quanto mai interessante ed intensa. Dopo un 2020 stravolto dalla pandemia con una serie infinita di gare cancellate o rinviate, gli organizzatori hanno provato ad allestire un calendario davvero ricco che prevede la cifra record di 12 appuntamenti. Il primo dell’elenco, come detto, sarà quello che si correrà attorno alpiù famoso del mondo. Un esordio come sempre molto complicato per un tracciato che alterna scenari molto diversi tra loro, con le notturne in montagna che presenteranno i consueti scenari tra ghiaccio e neve ai ...

