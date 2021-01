Il Paradiso delle Signore | Alessandro Cosentini racconta del suo periodo difficile | “Non stavo lavorando” | la rinascita

(Di martedì 19 gennaio 2021) La redazione di Sologossip ha intervistato, l’attore che nella serie Ilinterpreta il personaggio di Cosimo. La nuova stagione dell’amatissima serie “Il” ha avuto inizio già da un po’, e certamente non sta lasciando spazio al ‘silenzio’. Infatti, all’interno della trama, sono continui i colpi di scena L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

kscarlett22_ : RT @MayAmidala: Il logo del Paradiso delle Signore è chiaramente ispirato ad alcuni disegni del noto illustratore di moda Rene Gruau. Mi p… - MayAmidala : Il logo del Paradiso delle Signore è chiaramente ispirato ad alcuni disegni del noto illustratore di moda Rene Grua… - D_Etrusca : @LaGinger perché dove pensi che studia renzi quando vuole comunicare le cose a chi guarda netflix e il paradiso delle signore? Alla Bocconi? - cristallodyluna : Mia mamma che cerca spoiler del paradiso delle signore mi fa super ridere - Teleblogmag : La sofferenza di Agnese colpisce tutti mentre tra Beatrice e Vittorio si innalza un muro. #ilparadisodellesignore… -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

Le anticipazioni delle trame della soap Il paradiso delle signore in onda su Rai1 dalle ore 15:55. Nelle puntate da lunedì 25 gennaio a venerdì 29 gennaio, Federico scoprirà che Clelia è incinta. Inol ...Che Dio ci Aiuti 6, la quinta puntata del 28 gennaio 2021 non va in onda. Salta di una settimana l'appuntamento con la sesta stagione con Elena Sofia Ricci.