Crisi di Governo, Conte alla Camera e al Senato: ecco quanti voti servono (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si presenta alla Camera e al Senato per affrontare la Crisi di Governo innescata dalle dimissioni delle ministre di Italia Viva a seguito dello scontro con il Senatore Matteo Renzi. Nella giornata di lunedì 18 gennaio Conte parlerà alla Camera e la partita qui sembrerebbe meno preoccupante per l'esecutivo per via dei numeri più larghi a Montecitorio. Discorso differente, invece, al Senato dove per il voto di fiducia non servirà la maggioranza assoluta ma quella relativa, dunque non 161 voti ma un voto in più di chi vota contro. L'opposizione al Senato può contare su 138 voti a cui si potrebbero aggiungere i ...

