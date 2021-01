Via Ravenna: investe un carabiniere, donna positiva all'alcoltest (Di domenica 17 gennaio 2021) Milano, 17 gennaio 2021 - Un carabiniere, appartenente alla Stazione Milano Vigentino, è stato investito da una donna positiva all'alcoltest. Dai primi accertamenti - si legge in una nota - il ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 17 gennaio 2021) Milano, 17 gennaio 2021 - Un, appartenente alla Stazione Milano Vigentino, è stato investito da unaall'. Dai primi accertamenti - si legge in una nota - il ...

Milano, 17 gennaio 2021 - Un carabiniere, appartenente alla Stazione Milano Vigentino, è stato investito da una donna positiva all'alcoltest. Dai primi accertamenti - si legge in una nota - il militar ...

Fuori provincia. Carabiniere investito da un’auto durante un posto di controllo a Milano

MILANO – La patente le è stata sospesa, la Nissan Micra è sottoposta a fermo amministrativo: la donna, nata nel 1973 residente nel milanese e incensurata, che ha investito un carabiniere ieri ...

