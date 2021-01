Sci alpino | Marta Bassino l’artista delle nevi! Pennella e vince a Kranjska Gora | che classe!

Leggi su oasport

(Di sabato 16 gennaio 2021)dipinge un’altra tela d’artista con una vittoria da fuoriclasse ormai consumata. La piemontese domina il gigante femminile di(Slovenia) e si riprende la vetta della classifica di Coppa del Mondo di specialità, rilanciandosi anche per la generale. Una prestazione maestosa per la portacolori del Bel Paese, che si è letteralmente esaltata sull’impegnativa pista Podkoren, resa ancor più selettiva da un mano durissimo. Sul ghiaccio l’azzurra si è ritrovata come un’ape in un alveare. Ha fatto valere una superiorità tecnica indiscutibile nei confronti della concorrenza, confermandosi attualmente la n.1 in assoluto tra le porte larghe. Già in testa al termine della prima manche,si è imposta con 80 centesimi di vantaggio sulla francese Tessa Worley, che in questo contesto ...