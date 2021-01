Ristori: dieci miliardi (non tutti a fondo perduto) per contenere le proteste (Di venerdì 15 gennaio 2021) dieci miliardi. Una parte a fondo perduto, con accredito sul conto corrente, soldi insomma, un’altra parte in detrazioni fiscali. Saranno i calcoli e le simulazioni in corso in queste ore al Tesoro a fissare i criteri dei nuovi aiuti che il Governo si appresta a dare ai bar, ai ristoranti e a tutte le altre attività interessate dalle restrizioni anti Covid. Perché 10 miliardi possono essere tanti se però si restringe la platea dei beneficiari e possono essere addirittura pochi se si vuole dare un conguaglio a tutti per le perdite dell’anno scorso e allo stesso tempo calare una nuova protezione per le settimane che si annunciano complesse. Da domenica tre Regioni saranno in zona rossa, 12 in arancione. Quindi chiusure, orari di apertura ridottissimi. Con l’aggiunta di una serrata più ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021). Una parte a, con accredito sul conto corrente, soldi insomma, un’altra parte in detrazioni fiscali. Saranno i calcoli e le simulazioni in corso in queste ore al Tesoro a fissare i criteri dei nuovi aiuti che il Governo si appresta a dare ai bar, ai ristoranti e a tutte le altre attività interessate dalle restrizioni anti Covid. Perché 10possono essere tanti se però si restringe la platea dei beneficiari e possono essere addirittura pochi se si vuole dare un conguaglio aper le perdite dell’anno scorso e allo stesso tempo calare una nuova protezione per le settimane che si annunciano complesse. Da domenica tre Regioni saranno in zona rossa, 12 in arancione. Quindi chiusure, orari di apertura ridottissimi. Con l’aggiunta di una serrata più ...

Anche se le associazioni di categoria, Confesercenti e Confcommercio, bocciano l'iniziativa: «La legalità resta un prerequisito che non va messo in discussione». Ector Purro, 32 anni, titolare di una ...

Alle 18, protesta pacifica in Piazza della Vittoria che non ha nulla a che fare con Io Apro. Le richieste: direttive chiare su aperture e chiusure, cassa integrazione e ristori tempestivi e adeguati ...

