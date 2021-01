Real Sociedad-Barcellona streaming: la gara in diretta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Real Sociedad Barcellona streaming – A Cordoba si gioca la prima semifinale di Supercoppa di Spagna, programmata anche per quest’anno con la formula delle Final Four. La sfida tra Real Sociedad e Barcellona è davvero equilibrata e potrebbe regalare spettacolo. La Real Sociedad è stata infatti una delle sorprese di questa prima parte di stagione L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021)– A Cordoba si gioca la prima semifinale di Supercoppa di Spagna, programmata anche per quest’anno con la formula delle Final Four. La sfida traè davvero equilibrata e potrebbe regalare spettacolo. Laè stata infatti una delle sorprese di questa prima parte di stagione L'articolo

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Real Sociedad-Barcellona streaming: la gara in diretta: Real Sociedad Barcellona stream… - valdipancia : stasera cominciamo alla grande con Messi in tribuna per precauzione, dobbiamo quindi affidarci a quel goleador di M… - RiccardoTanco : Stasera sul @nove alle 21 c'è Real Sociedad - Barcellona - sportli26181512 : Supercoppa di Spagna, Real Sociedad-Barcellona: formazioni ufficiali, Messi out per problemi muscolari: Ecco le for… - sportli26181512 : Supercoppa di Spagna: Real Sociedad-Barcellona LIVE: Inizia stasera con la prima... -