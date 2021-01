Scuole aperte d’estate? Io chiederei prima agli alunni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Martedì 5 gennaio su La Repubblica l’amico Andrea Gavosto, direttore della fondazione “Giovanni Agnelli” (a mio avviso uno dei più illuminati esperti d’istruzione), ha proposto come soluzione al tempo perso in didattica a distanza e ai danni causati soprattutto fra i più piccoli e i ragazzi svantaggiati, la soluzione più semplicistica, superficiale e arrogante: tenerelea luglio e agosto. Il numero uno della fondazione sposa la proposta di “Condorcet” , un gruppo di dirigenti e insegnanti dellesuperiori che ha lanciato una raccolta firme su questo appello: “Iniziamo a calendarizzare settimane per il recupero del tempo scuola perso a causa di queste interruzioni, pensiamo cioè a rimodulare i periodi di vacanza e allungare l’anno scolastico molto oltre il 10 giugno. Va fatto in modo flessibile e differenziato, a ...