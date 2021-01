Bonus Befana, addio al rimborso 2021: cosa cambia nel dl rilancio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sappiamo che il decreto rilancio consiste in un articolato pacchetto di misure a favore di privati, artigiani, commercianti, liberi professionisti ed imprese. Tra tali misure troviamo, ad esempio, contributi a fondo perduto, sconti sugli affitti per le imprese e lo sconto sulle bollette elettriche. D’altra parte però, per poter attuare tutti le tutele previste, occorrono risorse finanziarie ingenti e il Governo, per far fronte alla raccolta di quanto necessario per finanziare il decreto rilancio, ha deciso di utilizzare anche il Bonus Befana, di cui si è parlato diffusamente qualche mese fa. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sulle nuove regole ristoranti causa coronavirus ed a quanto ammontano le sanzioni, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Bonus ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sappiamo che il decretoconsiste in un articolato pacchetto di misure a favore di privati, artigiani, commercianti, liberi professionisti ed imprese. Tra tali misure troviamo, ad esempio, contributi a fondo perduto, sconti sugli affitti per le imprese e lo sconto sulle bollette elettriche. D’altra parte però, per poter attuare tutti le tutele previste, occorrono risorse finanziarie ingenti e il Governo, per far fronte alla raccolta di quanto necessario per finanziare il decreto, ha deciso di utilizzare anche il, di cui si è parlato diffusamente qualche mese fa. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sulle nuove regole ristoranti causa coronavirus ed a quanto ammontano le sanzioni, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News...

dayoldtay : RT @sippedsweetea: la befana tutte le feste porta via e invece no perché la befana è passata e la strega bionda ci ha finalmente dato le bo… - camillastreet : RT @sippedsweetea: la befana tutte le feste porta via e invece no perché la befana è passata e la strega bionda ci ha finalmente dato le bo… - tisthedamnFra : RT @sippedsweetea: la befana tutte le feste porta via e invece no perché la befana è passata e la strega bionda ci ha finalmente dato le bo… - sippedsweetea : la befana tutte le feste porta via e invece no perché la befana è passata e la strega bionda ci ha finalmente dato le bonus track su spotify - skillandbet : ???? Milan - Juventus ? ? #Pronostici Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza Deposito ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Befana Bonus Befana, addio al rimborso 2021: cosa cambia nel dl rilancio Termometro Politico La Befana del 'ruset' di Chiusa Pesio lancia una sfida a tutti i lettori (VIDEO)

A partire da martedì 12 gennaio alla finestra della biblioteca civica "Ezio Alberione" sarà possibile ritirare il foglio con le dieci indicazioni per partecipare al gioco ...

bonus mobili

La convenienza degli elettrodomestici. Uno degli ambienti più importanti della casa, se non il più importante per noi italiani, è sempre stato la cucina.

A partire da martedì 12 gennaio alla finestra della biblioteca civica "Ezio Alberione" sarà possibile ritirare il foglio con le dieci indicazioni per partecipare al gioco ...La convenienza degli elettrodomestici. Uno degli ambienti più importanti della casa, se non il più importante per noi italiani, è sempre stato la cucina.