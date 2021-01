La lotta al virus in Europa. La Merkel: 'Il peggio deve ancora arrivare' (Di domenica 10 gennaio 2021) In Germania superata la soglia dei 40mila decessi. In Gran Bretagna i contagi rallentano ma la pressione negli ospedali resta forte. E la Spagna deve combattere anche con la peggior tempesta di neve ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 gennaio 2021) In Germania superata la soglia dei 40mila decessi. In Gran Bretagna i contagi rallentano ma la pressione negli ospedali resta forte. E la Spagnacombattere anche con lar tempesta di neve ...

Ultime Notizie dalla rete : lotta virus La lotta al virus in Europa. La Merkel: 'Il peggio deve ancora arrivare' TG La7 L'Oms in missione a Wuhan. Il virus rialza la testa in Cina

Oltre 500mila persone sono tornate in lockdown a Pechino. La Commissione sanitaria nazionale ha annunciato che il pool dell'Oms, senza specificare l'itinerario che seguirà, “condurrà ricerche congiunt ...

Lotta al Covid, il sindaco Manna scrive a Spirlì: “Valorizzare eccellenze dei nostri Atenei”

Con una lettera indirizzata al presidente FF Nino Spirlì e, per conoscenza al neo commissario Asp del distretto di Cosenza Vincenzo La Regina, il sindaco di Rende Marcello Manna ha chiesto al governat ...

