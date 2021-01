Dramma a Milano, uomo si dà fuoco in strada: soccorso con ustioni su tutto il corpo, è grave (Di domenica 10 gennaio 2021) Dramma nella notte tra sabato e domenica a Milano, dove un uomo - si tratterebbe di un clochard che era senza documenti - è stato trovato in strada con ustioni gravi su tutto il corpo. L'allarme è ... Leggi su milanotoday (Di domenica 10 gennaio 2021)nella notte tra sabato e domenica a, dove un- si tratterebbe di un clochard che era senza documenti - è stato trovato incongravi suil. L'allarme è ...

