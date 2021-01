Calciomercato Napoli | per la fascia è duello Emerson Palmieri-Junior Firpo

Leggi su dailynews24

(Di domenica 10 gennaio 2021) L’obiettivo delper la sessione diinvernale è quello di individuare il terzino sul quale puntare per le prossime stagioni. Quelli attualmente in rosa, chi per un motivo, chi per l’altro hanno quasi tutti deluso Gattuso che vorrebbe aggiungere al gruppo un giocatore relativamente giovane ma che abbia già accumulato una discreta esperienza L'articolo