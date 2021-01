Anticipazioni ‘Amici 20’ del 07 01 2021 | eliminati a sorpresa un cantante e un ballerino | ecco chi sono!

Leggi su isaechia

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Amici 20 che andrà in onda sabato pomeriggio su Canale 5. Ledella registrazione ci sono fornite dal sito IlVicolodelleNews.it: Lorella Cuccarini è in collegamento da casa, poiché ha contratto il Covid. La puntata inizia con un ospite che è Fabrizio Moro, che ha cantato due sue canzoni e ha annunciato che a breve inizierà le riprese di un film. Si passa poi alla lettera che Rudy Zerbi ha scritto alla produzione e ad Arisa, in cui chiedeva di mettere in sfida o Arianna o Raffaele o Kika poiché lui ha trovato ai casting una ragazza più talentuosa e che merita il posto più di loro. Arisa però non sa scegliere tra loro tre perché li reputa tutti importanti, e quindi Maria fa scegliere a Rudy chi mandare in sfida con questa ragazza e lui dice che vuole essere coerente con la lettera fatta e decide di ...